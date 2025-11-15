Lecture Onlikoinous Luc-la-Primaube

Lecture Onlikoinous

Samedi 2025-11-15

2025-11-15

2025-11-15

Des histoires pour les 3-6 ans.

Prenez le temps et créez une bulle pour plonger au cœur des histoires.

Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .

2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

English :

Stories for 3-6 year-olds.

German :

Geschichten für 3- bis 6-Jährige.

Italiano :

Storie per bambini dai 3 ai 6 anni.

Espanol :

Cuentos para niños de 3 a 6 años.

