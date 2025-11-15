Lecture Onlikoinous Luc-la-Primaube
Lecture Onlikoinous Luc-la-Primaube samedi 15 novembre 2025.
Lecture Onlikoinous
2 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Des histoires pour les 3-6 ans.
Prenez le temps et créez une bulle pour plonger au cœur des histoires.
Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .
2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
English :
Stories for 3-6 year-olds.
German :
Geschichten für 3- bis 6-Jährige.
Italiano :
Storie per bambini dai 3 ai 6 anni.
Espanol :
Cuentos para niños de 3 a 6 años.
L'événement Lecture Onlikoinous Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-10-25