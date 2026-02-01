Lecture par la Compagnie la femme blanche Jeu-les-Bois
Lecture par la Compagnie la femme blanche Jeu-les-Bois dimanche 22 février 2026.
7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
La Secousse vous propose une lecture par la Compagnie La Femme Blanche le dimanche 22 février !
7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr
English :
La Secousse invites you to a reading by Compagnie La Femme Blanche on Sunday, February 22!
