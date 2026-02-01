Lecture par la Compagnie la femme blanche

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Dimanche 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La Secousse vous propose une lecture par la Compagnie La Femme Blanche le dimanche 22 février !

.

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

English :

La Secousse invites you to a reading by Compagnie La Femme Blanche on Sunday, February 22!

L’événement Lecture par la Compagnie la femme blanche Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme