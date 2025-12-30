Lecture par nature Atelier “Traversées des images” 7 rue des intimes Istres

Lecture par nature Atelier “Traversées des images”

Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Offrez une nouvelle vie aux livres usagés ! Avec Stephen Loye, artiste plasticien et réalisateur (Le Cairn Pôle muséal et artistique de Digne-les-Bains)

Comment procéder ? Tout d’abord, rassembler des images paysagères extraites d’ouvrages mis au rebut (comme un jardin, la médiathèque doit être régulièrement désherbée). Puis, les assembler pour créer de nouveaux petits livres mêlant images, mots et dessins, dans une approche entre haïku et cut-up.





LECTURE PAR NATURE Pour cette 9ème édition (du 20 janvier au 14 février 2026), le thème est “Sur les chemins”.

Organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence et en partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône et l’Agence Régionale du Livre PACA, cet événement est proposé dans plus de 70 bibliothèques/médiathèques et 60 communes. .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

Give new life to used books! With Stephen Loye, visual artist and film-maker (Le Cairn Pôle muséal et artistique de Digne-les-Bains)

