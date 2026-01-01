Lecture par nature dans les bibliothèques municipales Marseille 1er Arrondissement

Lecture par nature dans les bibliothèques municipales

Du 20/01 au 14/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires en fonction des popostions. Voir Programme dans le descriptif. Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-01-20

fin : 2026-02-14

2026-01-20

Lecture par Nature revient dans les bibliothèques de Marseille.Enfants

En collaboration avec la Métropole Aix-Marseille, Lecture par Nature revient dans les bibliothèques de Marseille et vous propose pour cette 9e édition des ateliers et spectacles à vivre Sur les chemins, du 20 janvier au 14 février 2026.



ATELIERS



Atelier fabrication de fanzine

Rossinante

MERCREDI 21 JANVIER À 15H

> Salim-Hatubou, auditorium

Vous créerez un magazine collectif sur le thème de l’aventure et constitué de récits d’expédition,

cartes postales, paysages rêvés, rébus, labyrinthes, interviews.

À partir de 10 ans.

Sur inscription 04 13 94 83 90.

En collaboration avec Atelier des Héroïnes.



Déambuler dans notre mémoire

MERCREDI 28 JANVIER À 14H

> La Grognarde

L’association Calopsitte vous propose un atelier d’écriture original l’exploration de lieux fréquentés dans le passé servira de

base à l’écriture sur la relation entre cette expérience déambulatoire et les souvenirs qui y sont associés.

Public adulte.

Sur inscription 04 13 94 82 60.

En collaboration avec Calopsitte.

Déambulation virtuelle

Programmation et médiation de jeux vidéos



MERCREDI 28 JANVIER À 15H

> Alcazar, auditorium

Vous êtes invités à réfléchir à la manière dont les jeux vidéo transforment la marche en acte de découverte, d’observation, et

parfois même de contemplation. Un temps collectif au cœur de l’imaginaire vidéoludique, où l’on apprend à ralentir.

À partir de 12 ans. Sur insciption dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

Animé par Image Clé.



Livre Chemin

MERCREDI 11 FÉVRIER À 10H

> Saint-André

Atelier de création d’un leporello, livre qui se déplie comme un accordéon et qui en s’ouvrant forme une grande frise. Collecte d’idées,

d’objets pour créer un chemin collectif en utilisant différentes techniques d’illustrations.

De 6 à 10 ans. Sur inscription.

Animé par Atelier des héroïnes.



Salon du livre

SAMEDI 14 FÉVRIER À 14H

> Salim-Hatubou, auditorium

Déambulez dans la médiathèque et, selon vos envies, participez à une fresque collaborative, réalisez un fanzine et imprimez-le en

direct, plongez dans une sélection d’ouvrages sur la thématique du matrimoine en bande dessinée…

Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.

En collaboration avec Atelier des Héroïnes.



J’ai cheminé dans vos bibliothèques

SAMEDI 14 FÉVRIER À 13H30 ET 15H

> Salim-Hatubou, auditorium

Le collectif propose une balade dans et autour de la médiathèque, la projection d’un court-métrage, des lectures, des intermèdes musicaux,

et la présentation d’un livre d’artiste issu du projet Le Grand Tour.

Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.

En collaboration avec Polly Maggoo.



Biotropes

SAMEDI 14 FÉVRIER À 11H30

> Salim-Hatubou, auditorium

Une excursion à l’écoute de sons numériques imitant artificiellement les sons de la nature, leurs formes, leurs textures et leurs interactions.

Vous naviguez entre réalité et fiction.

Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.

En collaboration avec Alphabetville.



LECTURES

Traversées buissonnières

SAMEDI 14 FÉVRIER À 10H

> Castellane

Les yeux fermés, allongés sur un transat, un casque sur les oreilles, vous cheminez de livre en livre, à l’écoute des extraits de textes lus

en temps réel par les comédiennes.

Tout public.

Animé par Compagnie sous X.



SPECTACLE

Sous la couverture aux étoiles

SAMEDI 14 FÉVRIER À 10H ET 11H

> Salim-Hatubou

Une drôle de randonnée s’organise à travers une forêt de livres. La nuit tombe, un abri se découvre. Une exploration des mots, onirique et

immersive, pour les tout-petits.

De 0 à 3 ans.

Sur inscription 04 13 94 83 90.

En collaboration avec Compagnie sous X. .

Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lecture par Nature returns to Marseille libraries.

