Lecture par nature dans les bibliothèques municipales Marseille 1er Arrondissement
Lecture par nature dans les bibliothèques municipales Marseille 1er Arrondissement mardi 20 janvier 2026.
Lecture par nature dans les bibliothèques municipales
Du 20/01 au 14/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Jours et horaires en fonction des popostions. Voir Programme dans le descriptif. Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-20
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-01-20
Lecture par Nature revient dans les bibliothèques de Marseille.Enfants
En collaboration avec la Métropole Aix-Marseille, Lecture par Nature revient dans les bibliothèques de Marseille et vous propose pour cette 9e édition des ateliers et spectacles à vivre Sur les chemins, du 20 janvier au 14 février 2026.
ATELIERS
Atelier fabrication de fanzine
Rossinante
MERCREDI 21 JANVIER À 15H
> Salim-Hatubou, auditorium
Vous créerez un magazine collectif sur le thème de l’aventure et constitué de récits d’expédition,
cartes postales, paysages rêvés, rébus, labyrinthes, interviews.
À partir de 10 ans.
Sur inscription 04 13 94 83 90.
En collaboration avec Atelier des Héroïnes.
Déambuler dans notre mémoire
MERCREDI 28 JANVIER À 14H
> La Grognarde
L’association Calopsitte vous propose un atelier d’écriture original l’exploration de lieux fréquentés dans le passé servira de
base à l’écriture sur la relation entre cette expérience déambulatoire et les souvenirs qui y sont associés.
Public adulte.
Sur inscription 04 13 94 82 60.
En collaboration avec Calopsitte.
Déambulation virtuelle
Programmation et médiation de jeux vidéos
MERCREDI 28 JANVIER À 15H
> Alcazar, auditorium
Vous êtes invités à réfléchir à la manière dont les jeux vidéo transforment la marche en acte de découverte, d’observation, et
parfois même de contemplation. Un temps collectif au cœur de l’imaginaire vidéoludique, où l’on apprend à ralentir.
À partir de 12 ans. Sur insciption dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
Animé par Image Clé.
Livre Chemin
MERCREDI 11 FÉVRIER À 10H
> Saint-André
Atelier de création d’un leporello, livre qui se déplie comme un accordéon et qui en s’ouvrant forme une grande frise. Collecte d’idées,
d’objets pour créer un chemin collectif en utilisant différentes techniques d’illustrations.
De 6 à 10 ans. Sur inscription.
Animé par Atelier des héroïnes.
Salon du livre
SAMEDI 14 FÉVRIER À 14H
> Salim-Hatubou, auditorium
Déambulez dans la médiathèque et, selon vos envies, participez à une fresque collaborative, réalisez un fanzine et imprimez-le en
direct, plongez dans une sélection d’ouvrages sur la thématique du matrimoine en bande dessinée…
Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.
En collaboration avec Atelier des Héroïnes.
J’ai cheminé dans vos bibliothèques
SAMEDI 14 FÉVRIER À 13H30 ET 15H
> Salim-Hatubou, auditorium
Le collectif propose une balade dans et autour de la médiathèque, la projection d’un court-métrage, des lectures, des intermèdes musicaux,
et la présentation d’un livre d’artiste issu du projet Le Grand Tour.
Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.
En collaboration avec Polly Maggoo.
Biotropes
SAMEDI 14 FÉVRIER À 11H30
> Salim-Hatubou, auditorium
Une excursion à l’écoute de sons numériques imitant artificiellement les sons de la nature, leurs formes, leurs textures et leurs interactions.
Vous naviguez entre réalité et fiction.
Tout public. Sur inscription 04 13 94 83 90.
En collaboration avec Alphabetville.
LECTURES
Traversées buissonnières
SAMEDI 14 FÉVRIER À 10H
> Castellane
Les yeux fermés, allongés sur un transat, un casque sur les oreilles, vous cheminez de livre en livre, à l’écoute des extraits de textes lus
en temps réel par les comédiennes.
Tout public.
Animé par Compagnie sous X.
SPECTACLE
Sous la couverture aux étoiles
SAMEDI 14 FÉVRIER À 10H ET 11H
> Salim-Hatubou
Une drôle de randonnée s’organise à travers une forêt de livres. La nuit tombe, un abri se découvre. Une exploration des mots, onirique et
immersive, pour les tout-petits.
De 0 à 3 ans.
Sur inscription 04 13 94 83 90.
En collaboration avec Compagnie sous X. .
Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture par Nature returns to Marseille libraries.
L’événement Lecture par nature dans les bibliothèques municipales Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-29 par Ville de Marseille