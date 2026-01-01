Lecture par Nature Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Lecture par Nature

Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 22h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Lecture par Nature, c’est un évènement annuel novateur qui ouvre les bibliothèques à diverses formes de culture !

Cette année, pour la 9e édition, le Département vous propose un programme riche à Pélissanne



Thème Sur les chemins



-Toute la journée en continu Exposition, installation participative

– 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h pièce Paysage caviardé par l’association Full Gop et Ici-Même (durée: 15 min., tout public)

– 10h30 et 15h Lecture, spectacle immersif Sous la couverture aux étoiles (Durée 35 min, jeune public 3 ans et +)

– 11h30 Ouverture officielle du festival, vernissage de l’exposition A mi-chemins

– 15h Rencontre littéraire En route par Ici-même/Sylvain Prudhomme, auteur (Durée 1h, tout public)

– 16h Rencontre littéraire Dans la fabrique littéraire d’Elsa Valentin , par la Compagnie sous X (Durée 45 min, tout public)

– 17h Interlude dansé par l’association Artéchanges

– 17h30 Ciné-concert Propagations (Durée 1h, suivie d’un temps convivial, tout public)

– 19h Veillée-atelier Dérives des rêves par Ici-même (Durée 3 heures, tout public à partir de 8 ans) .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Lecture par Nature is an event that open the libraries to different forms of culture !

