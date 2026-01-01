Lecture par nature Sur les chemins Médiathèque Salon-de-Provence

Lecture par nature Sur les chemins

Samedi 31 janvier 2026 de 9h30 à 11h. Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 11:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La Médiathèque accueille l’association ANECDOC pour une matinée créative autour d’ateliers d’écriture et de photographie.

Vous serez conviés à une balade photographique et à participer à la fabrication d’un livret.



Informations au 04 90 56 74 16



www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .

Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque welcomes the ANECDOC association for a creative morning of writing and photography workshops.

L’événement Lecture par nature Sur les chemins Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence