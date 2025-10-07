Lecture partage Espace sportif de Croas Ver Combrit

Lecture partage Espace sportif de Croas Ver Combrit mardi 7 octobre 2025.

Lecture partage

Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

Ouvert à tous. .

Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Pays Bigouden