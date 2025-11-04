Lecture partage Espace sportif de Croas Ver Combrit
Lecture partage Espace sportif de Croas Ver Combrit mardi 4 novembre 2025.
Lecture partage
Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 14:30:00
fin : 2025-11-04 17:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.
Ouvert à tous. .
Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Pays Bigouden