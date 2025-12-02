Lecture partage Espace sportif Croas Ver Médiathèque Combrit

Lecture partage

Espace sportif Croas Ver Médiathèque 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

Ouvert à tous. .

Espace sportif Croas Ver Médiathèque 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81

English :

L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden