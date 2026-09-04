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AGENDA · Combrit

Lecture partage Combrit

mardi 6 octobre 2026 · Combrit

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 1 juin 2027
Adresse
2 Rue du Stade
Ville
29120 Combrit
Département
Finistère
Tarif

Combrit

Lecture partage

2 Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2027-06-01

Date(s) :
2026-10-06

Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.
Ouvert à tous.

Organisé par la Médiathèque de Combrit – Sainte-Marine.   .

2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81 

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English :

L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Destination Pays Bigouden

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