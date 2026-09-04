Informations pratiques

Combrit

Lecture partage

2 Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2027-06-01

Date(s) :

2026-10-06

Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

Ouvert à tous.

Organisé par la Médiathèque de Combrit – Sainte-Marine. .

2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81

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English :

L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Destination Pays Bigouden