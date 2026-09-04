AGENDA · Combrit
Lecture partage Combrit
mardi 6 octobre 2026 · Combrit
Informations pratiques
Combrit
Lecture partage
2 Rue du Stade Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2027-06-01
Date(s) :
2026-10-06
Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.
Ouvert à tous.
Organisé par la Médiathèque de Combrit – Sainte-Marine. .
2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
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English :
L’événement Lecture partage Combrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Destination Pays Bigouden
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