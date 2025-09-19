Lecture partagée avec l’équipe du Planning Familial 17 Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Lecture partagée avec l’équipe du Planning Familial 17

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

La médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron vous propose une lecture partagée du livre de Titiou Lecoq « Les Grandes oubliées « *, en partenariat avec l’équipe du Planning Familial 17.

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English : Shared reading with the Family Planning 17 team

The Saint-Pierre d’Oléron media library invites you to a shared reading of Titiou Lecoq’s book « Les Grandes oubliées « *, in partnership with the Family Planning 17 team.

German : Gemeinsame Lesung mit dem Team von Planning Familial 17

Die Mediathek von Saint-Pierre d’Oléron bietet Ihnen eine gemeinsame Lesung des Buches von Titiou Lecoq « Les Grandes oubliées « * in Zusammenarbeit mit dem Team von Planning Familial 17.

Italiano :

La mediateca di Saint-Pierre d’Oléron ospita una lettura del libro di Titiou Lecoq « Les Grandes oubliées « *, in collaborazione con l’équipe di Pianificazione familiare 17.

Espanol : Lectura compartida con el equipo de Planificación Familiar 17

La mediateca de Saint-Pierre d’Oléron acoge la lectura del libro de Titiou Lecoq « Les Grandes oubliées « *, en colaboración con el equipo de Planificación Familiar 17.

