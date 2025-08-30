Lecture | Partageons nos joies de lire Saint-Vaast-lès-Mello

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello

Début : 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 18:30:00

Dates: 2025-08-30 2025-09-20 2025-10-18 2025-11-08 2025-12-06

Une fois par mois, un moment d’échange, de discussion autour de nos lectures avec thé, café et douceurs apportées par les convives. Rien de tel pour faire des découvertes et se donner envie de lire.

Rencontre ouverte à toutes et à tous dès 16 ans.

Pas d’engagement, pas besoin d’avoir lu ni même de prendre la parole.

Attention nouveauté ! La séance du 20 septembre se fera en extérieur, à la librairie, pour découvrir une sélection de la rentrée littéraire et choisir des livres pour la médiathèque.

Gratuit, sans inscription

Renseignements à la médiathèque: mediatheque@saintvaastlesmello.fr / 03 44 27 39 11

Allez-y en bus avec le réseau AXO: AXO +3, AXO +4 0 .

Renseignements: +33 3 44 27 39 11 mediatheque@saintvaastlesmello.fr

