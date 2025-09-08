Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre Ecosite Eurre

Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre Ecosite Eurre lundi 8 septembre 2025.

Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre

Ecosite 164 Allée des Erables Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 19:00:00

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-08

Le thème de ce 8 RACINES.

Brasse méninges lundi 8 17h

Ce qui se passe à l’Atelier 8 vous intéresse, vous avez des idées et des envies ?

Agitons ensemble un neurone ou deux.

.

Ecosite 164 Allée des Erables Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This 8th’s theme: ROOTS.

Brainstorming Monday 8th 5pm

Are you interested in what’s going on at Atelier 8? Do you have any ideas?

Let’s shake a brain or two together.

German :

Das Thema dieses 8: Wurzeln.

Brainstorming Montag 8 17 Uhr

Interessieren Sie sich für das, was in Atelier 8 passiert, haben Sie Ideen und Wünsche?

Lassen Sie uns gemeinsam ein oder zwei Neuronen schütteln.

Italiano :

Tema di questa ottava: RADICI.

Brainstorming Lunedì 8 ore 17.00

Siete interessati a ciò che accade all’Atelier 8? Avete qualche idea?

Scuotiamo insieme uno o due cervelli.

Espanol :

Tema de este 8º: RAÍCES.

Lluvia de ideas Lunes 8 17h

¿Te interesa lo que pasa en Atelier 8? ¿Tienes alguna idea?

Agitemos un par de cerebros juntos.

L’événement Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre Eurre a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme