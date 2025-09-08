Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre Ecosite Eurre
Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre Ecosite Eurre lundi 8 septembre 2025.
Lecture participative au Fusain-Rouge à Eurre
Ecosite 164 Allée des Erables Eurre Drôme
Début : 2025-09-08 19:00:00
fin : 2025-09-08
2025-09-08
Le thème de ce 8 RACINES.
Brasse méninges lundi 8 17h
Ce qui se passe à l’Atelier 8 vous intéresse, vous avez des idées et des envies ?
Agitons ensemble un neurone ou deux.
English :
This 8th’s theme: ROOTS.
Brainstorming Monday 8th 5pm
Are you interested in what’s going on at Atelier 8? Do you have any ideas?
Let’s shake a brain or two together.
German :
Das Thema dieses 8: Wurzeln.
Brainstorming Montag 8 17 Uhr
Interessieren Sie sich für das, was in Atelier 8 passiert, haben Sie Ideen und Wünsche?
Lassen Sie uns gemeinsam ein oder zwei Neuronen schütteln.
Italiano :
Tema di questa ottava: RADICI.
Brainstorming Lunedì 8 ore 17.00
Siete interessati a ciò che accade all’Atelier 8? Avete qualche idea?
Scuotiamo insieme uno o due cervelli.
Espanol :
Tema de este 8º: RAÍCES.
Lluvia de ideas Lunes 8 17h
¿Te interesa lo que pasa en Atelier 8? ¿Tienes alguna idea?
Agitemos un par de cerebros juntos.
