Lecture participative Bibliothèque de Grésin Saint-Genix-les-Villages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Lecture participative de science-fiction

Le comédien Jean-Christophe Siriac invite le public à une lecture participative autour de l’univers de la science-fiction.

Les participants sont conviés à entrer dans l’histoire, prêter leur voix à certains personnages et partager un moment d’échange autour des thèmes abordés.

Une expérience immersive et ludique, accessible à partir de 10 ans.

Bibliothèque de Grésin gresin Saint-Genix-les-Villages 73240 Gresin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.gresin@outlook.fr »}]

