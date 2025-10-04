Lecture participative Bibliothèque de saint genix les villages Saint-Genix-les-Villages

Lecture participative proposée par le comédien Jean Christophe Siriac autour de la science fiction à la Maison des associations de Saint Genix les villages / A partir de 10 ans

Bibliothèque de saint genix les villages 22 rue pierre descotes Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2025

