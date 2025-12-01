Lecture performance à Figeac La fille et le dragon, lecture dessinée Figeac

Lecture performance à Figeac La fille et le dragon, lecture dessinée

En 2024, Kubra Khademi, artiste féministe Hazara d’Afghanistan, publie son premier roman graphique et autobiographique, La fille et le dragon, qui naît d’une rencontre précieuse entre l’histoire intime et artistique de Kubra Khademi et la sensibilité de l’écriture de Nicole Lapierre, anthropologue et sociologue.

Celle-ci met en mots un témoignage extraordinaire sur l’invincibilité de l’art, une ode aux femmes, à la vie, à la liberté.

English :

In 2024, Kubra Khademi, a feminist Hazara artist from Afghanistan, published her first graphic novel and autobiography, La fille et le dragon (The Girl and the Dragon), the result of a precious encounter between Kubra Khademi?s intimate artistic story and the sensitive writing of anthropologist and sociologist Nicole Lapierre.

She puts into words an extraordinary testimony to the invincibility of art, an ode to women, life and freedom.

