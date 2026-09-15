Informations pratiques

Pau

Lecture performance « Fréquences (de voix) »

Librairie L’Escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Fréquences (de voix)librement inspirées du documentaire sur les urgences psychiatriques de Raymond Depardon. Lecture performance par Frédéric Jouanlong et Karine Morel.

« Fréquences est un dispositif pour deux voix amplifiées. Deux voix par qui d’autres fréquences portent une parole mouvementée, en fuite, en provenance ou à destination. Des fréquences por-teuses de mémoires situées à la lisière de nos consciences un peu trop certai-nes. » (extrait de la note d’intention). .

Librairie L’Escampette 19 rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 83 31 lescampette@greli.net

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English : Lecture performance « Fréquences (de voix) »

L’événement Lecture performance « Fréquences (de voix) » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau