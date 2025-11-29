Lecture performance Saumur
Christophe Alline et Oliver Ka proposent une déclinaison de leurs albums « Des papillons dans la nuit » et « Moi » (édition des Grandes Personnes) sous la forme d’un concert-lecture dessiné.
Un voyage en sons et en images au cœur de la nuit et des rêves.
Lecture suivie d’une vente-dédicace.
Par Christophe Alline et Olivier Ka.
Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Christophe Alline and Oliver Ka present a concert-reading version of their albums « Des papillons dans la nuit » and « Moi » (published by Les Grandes Personnes).
Christophe Alline und Oliver Ka bieten eine Abwandlung ihrer Alben « Des papillons dans la nuit » und « Moi » (Edition des Grandes Personnes) in Form einer gezeichneten Konzertlesung an.
Christophe Alline e Oliver Ka propongono un adattamento dei loro album « Des papillons dans la nuit » e « Moi » (pubblicati da Les Grandes Personnes) sotto forma di lettura-concerto disegnata.
Christophe Alline y Oliver Ka proponen una adaptación de sus álbumes « Des papillons dans la nuit » y « Moi » (publicados por Les Grandes Personnes) en forma de concierto-lectura dibujada.
