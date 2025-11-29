Lecture performance Saumur

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 15:30:00

2025-11-29

Christophe Alline et Oliver Ka proposent une déclinaison de leurs albums « Des papillons dans la nuit » et « Moi » (édition des Grandes Personnes) sous la forme d’un concert-lecture dessiné.

Un voyage en sons et en images au cœur de la nuit et des rêves.

Lecture suivie d’une vente-dédicace.

Par Christophe Alline et Olivier Ka.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 novembre 2025 de 15h à 15h30. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Christophe Alline and Oliver Ka present a concert-reading version of their albums « Des papillons dans la nuit » and « Moi » (published by Les Grandes Personnes).

German :

Christophe Alline und Oliver Ka bieten eine Abwandlung ihrer Alben « Des papillons dans la nuit » und « Moi » (Edition des Grandes Personnes) in Form einer gezeichneten Konzertlesung an.

Italiano :

Christophe Alline e Oliver Ka propongono un adattamento dei loro album « Des papillons dans la nuit » e « Moi » (pubblicati da Les Grandes Personnes) sotto forma di lettura-concerto disegnata.

Espanol :

Christophe Alline y Oliver Ka proponen una adaptación de sus álbumes « Des papillons dans la nuit » y « Moi » (publicados por Les Grandes Personnes) en forma de concierto-lectura dibujada.

