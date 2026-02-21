Lecture performée : FMA, de 67 au MLF Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Le groupe FMA se réunit régulièrement, écrit un manifeste, organise des rencontres, répond à des journaux. Les membres s’auto-éduquent, parlent de leurs parcours, de leurs rapports à la sexualité. Après quelques mois, et l’effervescence de Mai 68 retombée, le groupe qui a vu passer plusieurs dizaines de personnes n’en compte plus que six. Elles et ils continuent de se retrouver pendant 2 ans, convaincu·es que la place des femmes dans la société doit changer.

A partir de leurs témoignages, collectés cinquante ans plus tard et rassemblés sous la forme d’un texte hybride, la compagnie des BdThé met en lumière l’itinéraire de ce groupe, mêlant archives et souvenirs personnels.

Les deux comédien·nes s’emploient à faire entendre cette atmosphère unique à Mai 68, aux brèches ouvertes qui permettent de se penser comme sujet politique et dont le mouvement mène à cette explosion qu’est le MLF.

« FMA de 67 au MLF » est une enquête polyphonique qui explore une mémoire oubliée. La création du spectacle se révèle être à la croisée de plusieurs univers : hybridation entre enquête de terrain et écriture poétique, travail sociologique réalisé avec des outils d’artistes, réactualisation d’un groupe méconnu qui a contribué à l’un des événements révolutionnaires les plus importants du XXè siècle en France métropolitaine.

La connaissance de l’histoire des mouvements féministes en France est centrale pour comprendre les questionnements contemporains autour des sexualités positives, des espaces de non-mixité, de la constitution de soi en tant que sujet politique ou encore de la création d’une pensée collective.

Avec Nina Batlaj & Denis d’Yvoire,

Dramaturge Sasha PairaulT

Vidéaste NEVA Kramer

à partir d’Entretiens de Anne Zelensky, Jacqueline Feldman, Charles Cassuto & Emmanuèle de Lesseps

FMA – Féminin Masculin Avenir, puis Féminisme Marxisme Action est un groupe féministe né en 1967. C’est l’un des groupes précurseurs du MLF. Radical et révolutionnaire, c’est le seul groupe mixte. Cette création collective de la compagnie les BdThé vous propose de découvrir l’histoire des ces militantes qui ont préparé l’avènement de la seconde vague du féminisme en France. Elle sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

http://www.lesbuveursdethe.com/fma.html



