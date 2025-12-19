Lecture performée Les poètes n’hibernent pas Médiathèque Maurice Delange Honfleur

Lecture performée Les poètes n’hibernent pas

Médiathèque Maurice Delange 2 Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21 20:30:00

2026-01-21

Résidence d’écriture à la Lieutenance

Résidence d’écriture de la Lieutenance en partenariat avec La Factorie Les poètes n’hibernent pas , avec le poète Dorian Masson et , organisée par La Lieutenance et

en association avec La Factorie.

Dorian Masson et Laurine Rousselet nous proposent une soirée où poésie, musique et voix s’entremêlent avec tendresse et gravité, humour et malice. La soirée se poursuivra par un échange avec les artistes. .

Médiathèque Maurice Delange 2 Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

Writing residency at La Lieutenance

