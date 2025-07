Lecture photographique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Lecture photographique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mardi 12 août 2025.

Lecture photographique

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-12 18:00:00

fin : 2025-08-12 19:30:00

2025-08-12

Lecture photographique avec Gilles Régnier autour des grandes marées. Entre échanges et images, il dévoile un regard poétique sur la mer, suivie de la projection du film La marée du siècle, bain de foule au Mont-Saint-Michel .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Lecture photographique

Photographic reading with Gilles Régnier on the subject of high tides. Between exchanges and images, he reveals a poetic view of the sea, followed by a screening of the film « La marée du siècle, bain de foule au Mont-Saint-Michel ».

German : Lecture photographique

Fotografische Lesung mit Gilles Régnier über die großen Gezeiten. Zwischen Gesprächen und Bildern enthüllt er einen poetischen Blick auf das Meer, gefolgt von der Vorführung des Films « La marée du siècle, bain de foule au Mont-Saint-Michel » (Die Flut des Jahrhunderts, Menschenmengen am Mont-Saint-Michel).

Italiano :

Lettura fotografica con Gilles Régnier sul tema delle alte maree. Tra scambi e immagini, rivela una visione poetica del mare, seguita dalla proiezione del film « La marée du siècle, bain de foule au Mont-Saint-Michel ».

Espanol :

Lectura fotográfica con Gilles Régnier sobre el tema de las mareas altas. Entre intercambios e imágenes, nos revela una visión poética del mar, seguida de la proyección de la película « La marée du siècle, bain de foule au Mont-Saint-Michel ».

