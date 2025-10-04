Lecture Pierre Gripari par la Cie L’Intruse Médiathèque Philippe Barbeau Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan

Lecture Pierre Gripari par la Cie L’Intruse Médiathèque Philippe Barbeau Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan samedi 4 octobre 2025.

Lecture Pierre Gripari par la Cie L’Intruse Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Philippe Barbeau Saint-Laurent-Nouan Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Si tu aimes bien les géants, les chaussettes, les sorcières dans des placards au balai ou les fées du robinet, n’hésite pas et viens assister à cette lecture théâtralisée qui te fera découvrir des œuvres connues ou méconnues de Pierre Gripari. Par la compagnie L’Intruse, une vraie compagnie de notre territoire avec des vrai.e.s comédien.ne.s!

Médiathèque Philippe Barbeau Saint-Laurent-Nouan 22 rue des écoles 41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254872254 https://st-laurent-nouan.bibli.fr/

Biblis en folie 2025

Cie L’Intruse