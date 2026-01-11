Lecture plurielle : Balades urbaines et campagnardes par l’association à Fleur de Mots Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Les lectrices et lecteur de l’association À Fleur de Mots, proposent un patchwork littéraire autour de Villes et Campagnes, ville aimée ou décriée, campagne chérie ou détestée et quelques jolies rencontres… dans une grande diversité de styles, de tons, de supports. Le tout agrémenté de musiques.

*Pour la 3ème année l’association À Fleur

de Mots organise, en complicité avec des Bibliothèques et Médiathèques

partenaires, les Lendemains de la Lecture… qui

chaque année, font suite dans le calendrier, aux Nuits de la Lecture,

en en reprenant le thème.

À l’occasion des Lendemains de la Lecture*, l’association A fleur de Mots, vous présente une lecture plurielle sur le thème de Ville et Campagne

Le mercredi 04 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



