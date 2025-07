Lecture Poésie et Divination Ecomusée de la Bintinais Rennes

Lecture Poésie et Divination Ecomusée de la Bintinais Rennes vendredi 1 août 2025.

Lecture Poésie et Divination Ecomusée de la Bintinais Rennes Vendredi 1 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

A partir de 16 ans

Venez vivre une randonnée en poésie avec la lecture de « Petits morceaux, chants et animaux », un recueil écrit et lu par Gautier Degandt, chanteur rennais au sein des groupes Bâton Bleu et En Gramma.

Gautier vous servira de guide pour voyager dans les territoires de l’intime, de la sensualité et du vivant.

Plongez dans son univers singulier, bercé par ses textes poétiques.

Entre les deux parties du recueil se déroulera un entracte/ bivouac où vous pourrez lui poser des questions sur votre avenir et il y répondra à l’aide des textes du poète japonais Hosaï, qui accepte de collaborer avec lui pour cet exercice.

_Découvrez son univers avec ce poème du recueil, mis en musique et en images par son trio EN GRAMMA_

[https://youtu.be/78aX-Zt3GTE?feature=shared](https://youtu.be/78aX-Zt3GTE?feature=shared)

Un évènement dans le cadre de l’Open écomusée.

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine