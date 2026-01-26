Lecture | Poésies tibétaines Café Sara Eymet

Lecture | Poésies tibétaines

Café Sara 32 Rue du Temple Eymet Dordogne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

L’association Le Monde en partage vous propose de découvrir la poésie tibétaine. .

Café Sara 32 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 85 12 11

