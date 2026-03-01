Lecture Poétique Cie En Place Nilvange

Lecture Poétique Cie En Place

Chaque lieu a droit à ses poèmes, la rythmique vient à vous partout, pour un petit moment ou une éternité, des phrases malléables se meuvent le long des murs et des arbres jusqu’à vos oreilles attentives.

Alors, autour de la thématique 2026 du Printemps des Poètes La Liberté. Force Vive, déployée. , venez passez un moment agréable et laissez-vous bercer par les mots soigneusement agencés.Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Every place has a right to its poems, rhythm comes to you everywhere, for a little while or an eternity, malleable phrases move along walls and trees to your attentive ears.

So, around the 2026 Printemps des Poètes theme: Freedom. Force Vive, déployée , come and spend a pleasant moment and let yourself be lulled by the carefully arranged words

