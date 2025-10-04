Lecture poétique et musicale Le Hangar Zéro Le Havre
Lecture poétique et musicale
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-04 15:00:00
L’association Lignes d’horizons invite deux autrices pour un après-midi de poésie et de création au Hangar Zéro
– de 15h à 16h30 Atelier d’écriture animé par Anne-Marie Zucchell
(inscription obligatoire)
– de 17h à 18h Lecture musicale avec Flora Delalande et Anne-Marie Zucchelli, accompagnées à la contrebasse par Joël Gabrillague.
Réservation via 76lignesdhorizons@gmail.com .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
