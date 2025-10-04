Lecture poétique et musicale Le Hangar Zéro Le Havre

Lecture poétique et musicale Le Hangar Zéro Le Havre samedi 4 octobre 2025.

Lecture poétique et musicale

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association Lignes d’horizons invite deux autrices pour un après-midi de poésie et de création au Hangar Zéro

– de 15h à 16h30 Atelier d’écriture animé par Anne-Marie Zucchell

(inscription obligatoire)

– de 17h à 18h Lecture musicale avec Flora Delalande et Anne-Marie Zucchelli, accompagnées à la contrebasse par Joël Gabrillague.

Réservation via 76lignesdhorizons@gmail.com .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Lecture poétique et musicale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture poétique et musicale Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie