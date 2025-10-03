Lecture poétique La Médiathèque Fégréac

Lecture poétique Vendredi 3 octobre, 18h30

La médiathèque vous invite à une soirée poétique le vendredi 3 octobre à 18h30. Jean-Michel Darras, artiste exposant de Fégré’Art 2025, présentera une lecture de ses propres textes. Accompagné de la guitare de Johann Fichou, ce moment promet de mêler sensibilité littéraire et musicalité. Cet événement constitue une belle occasion de découvrir un auteur local et de vivre une expérience poétique unique.

La Médiathèque 3 rue de l’Hôtel Denis 44460 Fégréac Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 11 83 80

Jean-Michel DARRAS