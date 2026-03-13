Lecture poétique Le texte est un millefeuille Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Lecture poétique Le texte est un millefeuille

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Pour fêter ses 40 ans la Revue Soleils & cendre vous propose une lecture poétique .

. Tout public

.

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

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English :

To celebrate its 40th anniversary, Revue Soleils & cendre presents a poetic reading .

. All audiences

L’événement Lecture poétique Le texte est un millefeuille Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme