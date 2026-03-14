Lecture poétique : LOVE & MOTSAÏQUES Maison de la Conversation Paris

Parce que le monde a besoin d’être enchanté, nous vous proposons une pause douceur pour nos sens : écouter de beaux mots, de belles mélodies, voir de belles oeuvres. Nous espérons un moment de conversation entre le public et les artistes présents. Un moment d’amour, de joie, d’espérance, dans un monde qui semble aller à la dérive.

Date

Samedi 18 avril 2026

Horaires

17h – 18h30

Tarif

Gratuit

Intevenant.e.s

Sabine MENGUE , écrivaine et poétesse

, écrivaine et poétesse Fatima CHBIBANE BENNAÇAR , écrivaine, poétesse et peintre

, écrivaine, poétesse et peintre Djehuty BIYONG , ecrivain, poète et artiste plasticien

, ecrivain, poète et artiste plasticien Grégroire ABESSOLO , poète et peintre

, poète et peintre Bako Système , musicien et joueur de Kora

, musicien et joueur de Kora Salah LAHSOUMI, Luthiste

Lieu

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Un moment suspendu, entrecoupé de lectures de poèmes, de musique avec Luth et Kora, d’échanges, puis une exposition d’oeuvres d’art et de livres.

Le samedi 18 avril 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T17:00:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/lecture-poetique-love-motsaiques-tickets-1984975176186?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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