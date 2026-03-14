Lecture poétique : LOVE & MOTSAÏQUES Maison de la Conversation Paris
Lecture poétique : LOVE & MOTSAÏQUES Maison de la Conversation Paris samedi 18 avril 2026.
Parce que le monde a besoin d’être enchanté, nous vous proposons une pause douceur pour nos sens : écouter de beaux mots, de belles mélodies, voir de belles oeuvres. Nous espérons un moment de conversation entre le public et les artistes présents. Un moment d’amour, de joie, d’espérance, dans un monde qui semble aller à la dérive.
Date
Samedi 18 avril 2026
Horaires
17h – 18h30
Tarif
Gratuit
Intevenant.e.s
- Sabine MENGUE, écrivaine et poétesse
- Fatima CHBIBANE BENNAÇAR, écrivaine, poétesse et peintre
- Djehuty BIYONG, ecrivain, poète et artiste plasticien
- Grégroire ABESSOLO, poète et peintre
- Bako Système, musicien et joueur de Kora
- Salah LAHSOUMI, Luthiste
Lieu
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Un moment suspendu, entrecoupé de lectures de poèmes, de musique avec Luth et Kora, d’échanges, puis une exposition d’oeuvres d’art et de livres.
Le samedi 18 avril 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T17:00:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/lecture-poetique-love-motsaiques-tickets-1984975176186?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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