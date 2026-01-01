Lecture POK Lecture clownesque Malay
Lecture POK Lecture clownesque Malay samedi 24 janvier 2026.
Lecture POK Lecture clownesque
1 Rue de la Baluze Malay Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 2026 Equinoxe et la clown school vous invite !
Pok viendra lire au gré de son humeur des poètes actuels de Saône-et-Loire.
Adulte et Adolescent.
Mathieu Clerc
Emmanuel Simier
Nathalie Fuchey
POK et autres auteurs du 71
Christian Bobin
Partenariat avec les éditions Pourpenser (vente de livres enfants)
Sur inscription
Tarif Libre .
1 Rue de la Baluze Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 21 62 aginions@gmail.com
English : Lecture POK Lecture clownesque
