Lecture POK Lecture clownesque Malay

Lecture POK Lecture clownesque

1 Rue de la Baluze Malay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 2026 Equinoxe et la clown school vous invite !

Pok viendra lire au gré de son humeur des poètes actuels de Saône-et-Loire.

Adulte et Adolescent.

Mathieu Clerc

Emmanuel Simier

Nathalie Fuchey

POK et autres auteurs du 71

Christian Bobin

Partenariat avec les éditions Pourpenser (vente de livres enfants)

Sur inscription

Tarif Libre .

1 Rue de la Baluze Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 21 62 aginions@gmail.com

