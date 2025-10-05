Lecture pour enfants Bibliothèque municipale De Milhaud Milhaud
Lecture pour enfants Bibliothèque municipale De Milhaud Milhaud dimanche 5 octobre 2025.
Lecture pour enfants Dimanche 5 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Milhaud Gard
gratuits pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00
Fin : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00
Venez partager un moment magique de lecture pour les enfants avec le Kamishibaï, le samedi de 10h à 12h, animé par une intervenante de l’association Lire et Faire Lire.
À travers ces petites histoires illustrées, les enfants découvriront des aventures captivantes, développeront leur imagination et prendront plaisir à écouter et à explorer le monde des mots dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Bibliothèque municipale De Milhaud 6 rue porte de France 30540 Milhaud Milhaud 30540 Gard Occitanie
