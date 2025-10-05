Lecture pour enfants Bibliothèque municipale De Milhaud Milhaud

Lecture pour enfants Bibliothèque municipale De Milhaud Milhaud dimanche 5 octobre 2025.

Lecture pour enfants Dimanche 5 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Milhaud Gard

gratuits pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00

Fin : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00

Venez partager un moment magique de lecture pour les enfants avec le Kamishibaï, le samedi de 10h à 12h, animé par une intervenante de l’association Lire et Faire Lire.

À travers ces petites histoires illustrées, les enfants découvriront des aventures captivantes, développeront leur imagination et prendront plaisir à écouter et à explorer le monde des mots dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Bibliothèque municipale De Milhaud 6 rue porte de France 30540 Milhaud Milhaud 30540 Gard Occitanie

