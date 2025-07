Lecture pour enfants rue du Général Bruncher Fouras

Lecture pour enfants rue du Général Bruncher Fouras vendredi 11 juillet 2025.

Lecture pour enfants

rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-08-29

2025-07-11

Écoute, écoute… On va te raconter une histoire !

rue du Général Bruncher Médiathèque de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

English : Storytime for Children

Listen, listen… I’ve got a story to tell you!

German : Vorlesen für Kinder

Hör gut zu… Ich erzähle dir eine Geschichte!

Italiano :

Ascoltate, ascoltate? Vi racconteremo una storia!

Espanol :

Escucha, escucha.. ¡Vamos a contarte un cuento!

