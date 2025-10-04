Lecture pour enfants tout en musique Bibliothèque Municipale de Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye

Lecture pour enfants tout en musique Samedi 4 octobre, 17h30 Bibliothèque Municipale de Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:15

Laissez-vous emporter par des histoires captivantes contées par Christophe Martel, sublimées par un accompagnement musical qui donnera vie aux personnages et aux ambiances.

Un moment magique où mots et musique se rencontrent pour émerveiller petits et grands, et stimuler l’imagination de chacun.

Bibliothèque Municipale de Charny Orée de Puisaye 8 grande rue 89120 Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386918248

