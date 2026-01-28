Lecture pour les enfants Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde

Lecture pour les enfants

Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Début : 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-02-12 11:00:00

2026-02-12

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans organisées à la bibliothèque municipale de Baignes-Sainte-Radegonde.

Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 79 94 bibliotheque.baignes@orange.fr

English : Lecture pour les enfants

Story time for children aged 0 to 3 organised at the municipal library in Baignes-Sainte-Radegonde.

