Lecture pour les enfants Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde jeudi 12 février 2026.
Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-12 11:00:00
2026-02-12
Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans organisées à la bibliothèque municipale de Baignes-Sainte-Radegonde.
Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 79 96 bibliotheque.baignes@orange.fr
English : Lecture pour les enfants
Story time for children aged 0 to 3 organised at the municipal library in Baignes-Sainte-Radegonde.
