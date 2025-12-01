Lecture pour les enfants Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac

Lecture pour les enfants

Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

La médiathèque propose aux enfants à partir de 2 ans, une lecture avant Noël.

Gratuit, sans réservation.

The mediatheque offers children aged 2 and over a pre-Christmas reading.

Free, no reservation required.

