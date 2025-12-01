Lecture pour les enfants Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac
Lecture pour les enfants Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac mardi 23 décembre 2025.
Lecture pour les enfants
Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
La médiathèque propose aux enfants à partir de 2 ans, une lecture avant Noël.
Gratuit, sans réservation.
English :
The mediatheque offers children aged 2 and over a pre-Christmas reading.
Free, no reservation required.
