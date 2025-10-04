Lecture pour les enfants sur le thème de la mer Médiathèque municipale De Molac Molac

entrée gratuite, sur réservation, à partir de 2 ans

Lecture pour les enfants, dès 2 ans, autour du thème de la mer : albums, comptines, kamishibaï… C’est l’occasion de découvrir d’autres types d’histoires comme les kamishibaïs…

Entre animaux marins, pirates et plage, la lecture reste accessible à tous, pour un moment convivial au sein de la médiathèque.

Médiathèque municipale De Molac 2 Rue Jollivet 56230 Molac Molac 56230 Morbihan Bretagne 0297457665 https://www.13alapage.qc.bzh/

Trégaro Marie