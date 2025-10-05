LECTURE POUR LES ENFANTS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne
LECTURE POUR LES ENFANTS
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
2025-10-05
Conte et lecture à la bibliothèque
Une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit sur réservation .
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Storytelling and reading at the library
German :
Märchen und Lesung in der Bibliothek
Italiano :
Racconti e letture in biblioteca
Espanol :
Cuentacuentos y lectura en la biblioteca
