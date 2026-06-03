Lecture pour les petits Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Lecture pour les petits Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault mercredi 9 septembre 2026.
Le Merlerault
Lecture pour les petits
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Une fois par mois, dans une des médiathèques du réseau, venez écouter des histoires pour rire, rêver, réfléchie ou partager un moment de lecture tout simplement.
> De 0 à 6 ans. .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Lecture pour les petits
L’événement Lecture pour les petits Le Merlerault a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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