Lecture pour les petits Médiathèque Yzatis Yzeure mercredi 17 septembre 2025.
Lecture pour les petits
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : Mercredi 2025-09-17 16:00:00
fin : 2025-10-15
2025-09-17 2025-10-15 2025-11-12
Tous les mois, des lectures à haute voix s’adressent au très jeune public.
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
English :
Every month, we offer read-alouds for very young audiences.
German :
Jeden Monat gibt es Vorlesestunden für ein sehr junges Publikum.
Italiano :
Ogni mese vengono organizzate letture per un pubblico di giovanissimi.
Espanol :
Todos los meses hay lecturas para un público muy joven.
