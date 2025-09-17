Lecture pour les petits Médiathèque Yzatis Yzeure

Lecture pour les petits Médiathèque Yzatis Yzeure mercredi 17 septembre 2025.

Lecture pour les petits

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Début : Mercredi 2025-09-17 16:00:00

fin : 2025-10-15

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-12

Tous les mois, des lectures à haute voix s’adressent au très jeune public.

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

English :

Every month, we offer read-alouds for very young audiences.

German :

Jeden Monat gibt es Vorlesestunden für ein sehr junges Publikum.

Italiano :

Ogni mese vengono organizzate letture per un pubblico di giovanissimi.

Espanol :

Todos los meses hay lecturas para un público muy joven.

