Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Boismé

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Boismé jeudi 2 octobre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02 2025-12-04

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr

English : Lecture pour les tout-petits

German : Lecture pour les tout-petits

Italiano :

Espanol : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Boismé a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais