Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque Boismé jeudi 15 janvier 2026.
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15 2026-04-02
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr
