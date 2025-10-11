Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire
Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire samedi 11 octobre 2025.
Lecture pour les tout-petits
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11 2025-12-03
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
English : Lecture pour les tout-petits
German : Lecture pour les tout-petits
Italiano :
Espanol : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits Bressuire a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais