Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire

Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire samedi 11 octobre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11 2025-12-03

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

English : Lecture pour les tout-petits

German : Lecture pour les tout-petits

Italiano :

Espanol : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Bressuire a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais