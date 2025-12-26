Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire
Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire vendredi 9 janvier 2026.
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2026-01-09 10:00:00
fin : 2026-01-09 10:45:00
2026-01-09 2026-03-20
Aline et la musique s’invitent dans les séances qui rassemblent tout-petits et accompagnateurs !
Avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. Réservation conseillée, enfant moins de 3 ans. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
