Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Lecture pour les tout-petits
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-12-05 11:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-12-05
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…
Pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Enfant moins de 3 ans, sur réservation. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
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English : Lecture pour les tout-petits
L’événement Lecture pour les tout-petits Bressuire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
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