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Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Bressuire

Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
8 Place du 5 Mai
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Lecture pour les tout-petits

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-12-05 11:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-12-05

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…
Pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Enfant moins de 3 ans, sur réservation.   .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27  mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Bressuire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais

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