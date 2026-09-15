Lecture pour les tout-petits Médiathèque Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Lecture pour les tout-petits

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-12-05 11:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-12-05

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…

Pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.

Enfant moins de 3 ans, sur réservation. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Bressuire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais