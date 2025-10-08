Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Cerizay
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-11 2025-11-26 2025-11-29
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
