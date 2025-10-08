Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Cerizay

Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Cerizay mercredi 8 octobre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-08

fin : 2025-11-26

2025-10-08 2025-10-11 2025-11-26 2025-11-29

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

