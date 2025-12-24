Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque Cerizay
Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque Cerizay mercredi 4 février 2026.
Lecture pour les tout-petits
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Début : 2026-02-04
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-07 2026-04-22 2026-04-25
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges…Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
