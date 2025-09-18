Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Chiché

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-18

fin : 2025-11-27

2025-09-18 2025-11-27

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 57 bibliotheque.chiche@agglo2b.fr

