Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Chiché jeudi 18 septembre 2025.
Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché Deux-Sèvres
Début : 2025-09-18
fin : 2025-11-27
2025-09-18 2025-11-27
Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 57 bibliotheque.chiche@agglo2b.fr
