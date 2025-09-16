Lecture pour les tout-petits Place de la Solidarité Courlay

Lecture pour les tout-petits Place de la Solidarité Courlay mardi 16 septembre 2025.

Lecture pour les tout-petits

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-11-04 2025-12-16

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr

English : Lecture pour les tout-petits

German : Lecture pour les tout-petits

Italiano :

Espanol : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Courlay a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais