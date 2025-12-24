Lecture pour les tout-petits, Place de la Solidarité Courlay

Lecture pour les tout-petits

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13 2026-03-17 2026-05-19

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture pour les tout-petits

L’événement Lecture pour les tout-petits Courlay a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Bocage Bressuirais